L’ENCEINTE ROMAINE AUX LAMPIONS Le Mans, 14 mai 2022, Le Mans.

L’ENCEINTE ROMAINE AUX LAMPIONS Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans

2022-05-14 – 2022-05-14 Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans Sarthe

EUR 6 8 La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystère escaliers et cheminement au pied des courtines et des tours de l’enceinte romaine. Les décors de l’enceinte prennent une autre dimension pleine de mystère. Redécouvrez ce monument, son histoire et les blessures que le temps lui a infligées.

Votre guide sera Léonie Pires du service tourisme et patrimoine.

Départ : Maison du Pilier-Rouge.

+33 2 43 47 40 30

