L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans, 4 juin 2022, Le Mans. L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE EN VISITE FLASH DE 45 MN RDV Musée J-C Boulard-Carré Plantagenêt 2, rue Claude Blondeau Le Mans

2022-06-04 16:15:00 – 2022-06-04 RDV Musée J-C Boulard-Carré Plantagenêt 2, rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe EUR 2 3 De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Billetterie à l’accueil du musée.

Départ à l’accueil du musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt. De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Billetterie à l’accueil du musée.

Départ à l’accueil du musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt. RDV Musée J-C Boulard-Carré Plantagenêt 2, rue Claude Blondeau Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse RDV Musée J-C Boulard-Carré Plantagenêt 2, rue Claude Blondeau Ville Le Mans lieuville RDV Musée J-C Boulard-Carré Plantagenêt 2, rue Claude Blondeau Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans 2022-06-04 was last modified: by L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans Le Mans 4 juin 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe