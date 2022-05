L’ENCEINTE CACHÉE ET SECRÈTE EN VISITE FLASH DE 45 MN

2022-06-18 – 2022-06-18 De la porte Saint-Martin aux Jardins de la cathédrale, en passant par la Tour du Gros Pilier, découvrez des parties secrètes et méconnue de l’enceinte romaine et leurs secrets qui nous vous révèlerons. Votre guide sera Sabine Delaunay du service tourisme et patrimoine.

Billetterie uniquement à l’accueil du musée Jean-Claude Boulard – Carré Plantagenêt.

dernière mise à jour : 2022-05-06

