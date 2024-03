L’encadrement, tout un art Vernon, dimanche 7 avril 2024.

Dimanche 7 avril de 14h à 17h, que de belles toiles sur les murs du musée de Vernon… Mais avez-vous remarqué les encadrements ? Simples ou moulurés, dorés ou naturels, restaurés, d’origines ou neufs, les cadres sont très importants pour valoriser une toile et par ailleurs la protéger ! Durant votre visite du musée, Delphine Mauran (MD Cadre), encadreuse d’art, avec qui nous travaillons, sera présente dans les salles pour vous présenter son passionnant métier et répondre à vos questions. Sans réservation Gratuit.

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

12 Rue du Pont

Vernon 27200 Eure Normandie musee@vernon27.fr

