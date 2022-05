L’ENAC sera présente à la nouvelle édition du Rassemblement International d’Hydravions de Biscarrosse qui revient cette année les 28 et 29 mai 2022 !

Notre école a le plaisir de participer à cet événement organisé par la Ville de Biscarrosse, en collaboration avec la communauté aéronautique locale, les 28 et 29 mai 2022. Ce show aérien spectaculaire est l’occasion de profiter pour nous rencontrer et vous renseigner sur les concours et les formations de l’ENAC. Ouvert pour tout public (familles, pilotes, passionnés …), un programme d’animation est prévu de 10h à 19h.

Pour en savoir plus sur la programmation consultez le site du Musée de l’Hydraviation en cliquant ici.