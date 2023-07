Léna et l’orchestre enchanté / Julie Gayet Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Léna et l’orchestre enchanté / Julie Gayet Maison de la Radio et de la Musique Paris, 13 janvier 2024, Paris. Le samedi 13 janvier 2024

de 14h30 à 15h30

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. payant De 7 à 20€. Rendez-vous au Studio 104 de Radio France pour un concert jeune public avec l’Orchestre National de France. Alors que la tempête gronde dans la ville d’Heurtebise et que l’école est fermée, la petite Léna s’ennuie. Mais, le temps d’une accalmie, elle réussit à sortir jusqu’au bout de la rue et découvre l’entrée cachée d’un théâtre. Soudain, une mélodie fantôme s’élève… Un récit épique et malicieux sous la forme d’un conte musical pour petits et grands, qui donne lieu à un livre-CD destiné à découvrir toute la richesse sonore des instruments de l’orchestre. Une coédition Gallimard Jeunesse/Radio France. LÉNA ET L’ORCHESTRE ENCHANTÉ

(commande de Radio France – création mondiale) CARL NORAC texte

JULIE GAYET récitante

MATTHIEU LAMBOLEY

musique originale ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

BARBARA DRAGAN direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jeune-public/lena-et-lorchestre-enchante-julie-gayet contact.biletterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228873138114

Christophe Abramowitz Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison de la Radio et de la Musique Adresse 116 avenue du Président Kennedy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison de la Radio et de la Musique Paris

Maison de la Radio et de la Musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/