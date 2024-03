L’En-chanteur du Monde des Enfants ROYAL COMEDY CLUB Reims, samedi 28 décembre 2024.

Chante-moi une histoire !En scène, Gilles Diss raconte et chante !Depuis plus de 30 ans que Gilles DISS se consacre à la chanson pour enfants, bonnombre de ses refrains sont devenus des incontournables du répertoire scolaire. A lafois chanteur et conteur, il emmène son public dans un monde de fraîcheur et depoésie où le ludique côtoie la pédagogie…On chante, on rit, on mime, on s’amuse…Et tout devient prétexte à chanson !

Tarif : 10.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-12-28 à 10:00

Réservez votre billet ici

ROYAL COMEDY CLUB 35 RUE BUIRETTE 51100 Reims 51