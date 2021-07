Lempzours Château de La Guionie Dordogne, Lempzours Lempzours en randonnée pour découvrir 800 ans d’histoire Château de La Guionie Lempzours Catégories d’évènement: Dordogne

Lempzours en randonnée pour découvrir 800 ans d’histoire Château de La Guionie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lempzours. Lempzours en randonnée pour découvrir 800 ans d’histoire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de La Guionie Réservation obligatoire. Durée randonnée seule : 40 min. Durée de la visite de la Guionie, de l’église et de la randonnée : environ 2h30. 13 €. Gratuité – 18 ans. Prévoir bonnes chaussures.

A l’issue de la visite poursuivez par une randonnée pour découvrir l’église templière de Lempzours, le site et la cave des ruines du château de La Sale, et terminez par un apéritif à la Guionie. Château de La Guionie La Guionie, 24800 Lempzours Lempzours Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T18:00:00

