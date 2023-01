L’emprise médiatique sur les débats d’idées Aix-en-Provence, 17 janvier 2023, Aix-en-Provence .

L’emprise médiatique sur les débats d’idées

L’objectif est d’étudier les transformations survenues dans la production et la circulation des idées au cours de ces trente dernières années en France et d’en préciser les effets sur la vie intellectuelle. Quels sont notamment les supports et canaux de transmission (livres, journaux, radio, télévision, Internet) les plus influents et les intervenants les plus visibles (universitaires, chercheurs, écrivains, artistes, influenceurs sur le Web, etc.) ?

Sont d’abord examinés les changements au sein de la sphère intellectuelle : le nouveau contexte politique et idéologique, l’inégale visibilité des savants et chercheurs, la médiatisation de certains écrivains et écrivaines, le rôle-clé de quelques éditeurs, le pouvoir de cadrage de certains journalistes.

Sont ensuite analysés les changements au sein du monde médiatique : le poids grandissant du numérique, les nouvelles formes de prescription culturelle, l’évolution des émissions de débats et des talk-shows à la télévision, la brutalisation du débat sur les réseaux sociaux. L’attractivité du monde médiatique sur le monde intellectuel est de plus en plus patente.

Rencontre avec le sociologue des médias, Rémy Rieffel, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Institut Français de la Presse), spécialisé dans l’étude du monde intellectuel, du journalisme et des médias

