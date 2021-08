Lyon Théâtre de l'Uchronie Métropole de Lyon, Rhône L’empreinte Théâtre de l’Uchronie Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

L’empreinte Théâtre de l’Uchronie, 24 novembre 2021, Lyon. L’empreinte

du mercredi 24 novembre au samedi 27 novembre à Théâtre de l’Uchronie

Dans une maison isolée, trois personnages attendent l’heure du repas. Malgré l’apparente quotidienneté de leur réunion, l’inquiétude et le silence qui les submergent révèlent peu à peu la présence d’une étrangeté au cœur du familier. Bien que l’ordonnance de leur habitat, le silence et le respect des convenances soient de rigueur, les personnages laissent en effet deviner un trouble qui les envahit et qui annonce le dérèglement prochain de l’unité du foyer. Composé de peu de mouvements et de beaucoup de silence, la danse macabre qu’est L’Empreinte, invite à rire au cœur du douloureux combat qu’il faut livrer lorsque s’en vont les êtres aimés. Avec : Jean-Baptiste Cautin Juliette Evenard Stéphane Monpetit Juliette de Ribaucourt Création costume – Jeanne Pelletier Lanovsky Mise en scène – Clara Chrétien Assistée de Nina Ayachi Création Sonore – Guillaume Ohrel Création lumière – Clémy Jardon Chant – Giulia de Sia

Plein tarif – 15 euros Tarif réduit – 10 euros (- de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, uniquement sur présentation d’un justificatif)

la danse macabre qu’est L’Empreinte, invite à rire au cœur du douloureux combat qu’il faut livrer lorsque s’en vont les êtres aimés Théâtre de l’Uchronie 19 rue de Marseille 69007 Lyon Lyon Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T20:30:00 2021-11-24T22:00:00;2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T22:00:00;2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Théâtre de l'Uchronie Adresse 19 rue de Marseille 69007 Lyon Ville Lyon lieuville Théâtre de l'Uchronie Lyon