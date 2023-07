Visites « déguidées » de Brive à Tulle et Tulle à Brive : un spectacle en transport en commun par Bertrand Bossard L’empreinte, scène nationale Brive-Tulle – Théâtre de Brive Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Visites « déguidées » de Brive à Tulle et Tulle à Brive : un spectacle en transport en commun par Bertrand Bossard 16 et 17 septembre L’empreinte, scène nationale Brive-Tulle – Théâtre de Brive Gratuit. Sur inscription.

« Ici, point de bâtiment, ni de patrimoine. Deux villes, distantes de 30 km, et une histoire. Faire la visite en transport en commun… Je n’ai jamais compris ce qui était mis en commun dans cette idée du transport. Des gens ? On met des personnes dans un lieu ou un véhicule commun pour les transporter ? Ou bien alors on met nos existences en commun dans les mains d’un chauffeur ou d’un pilote. On met nos existences, notre présent et donc notre futur dans les mains d’un seul individu ! Si on met en commun notre futur, on met aussi notre passé, ça semble évident…

Dans la visite déguidée en bus, qui ira de Brive à Tulle et de Tulle à Brive, les spectateurs vont mettre leur futur entre les mains d’un chauffeur de bus et leur passé entre les mains d’un acteur qui va en faire quelque chose… »

Bertrand Bossard

Départ du théâtre de Brive : samedi à 10h30 et dimanche à 15h30.

Départ du théâtre de Tulle : samedi à 15h30 et 19h et dimanche à 10h30.

Les théâtres des Treize Arches à Brive et des Sept Collines à Tulle, ont uni leurs forces, leurs regards et leurs équipes pour devenir une scène nationale de programmation culturelle éclectique.

Au cœur de la programmation de L’Empreinte, vous trouverez de la danse, du théâtre, de la musiques, des conférences, des résidences d’artistes et un accompagnement à la création… Autant de missions confiées à cette nouvelle entité, pour toucher les esprits, éveiller et élever les consciences, troubler ses émotions, partager des expériences sensibles aux publics de toutes générations et toutes conditions. En quelque sorte, marquer les esprits corréziens de son… empreinte !

