Exposition de voitures anciennes L’empreinte, scène nationale Brive-Tulle – Théâtre de Brive Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Exposition de voitures anciennes 16 et 17 septembre L’empreinte, scène nationale Brive-Tulle – Théâtre de Brive Gratuit. Accès libre.

Découvrez une exposition de voitures anciennes, sur l’esplanade Bernard Murat samedi, organisée par le club VABC (Véhicule Ancien Brive Corrèze) et dimanche, par Torpédo Club.

L’empreinte, scène nationale Brive-Tulle – Théâtre de Brive Place Aristide Briand, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 22 15 22 Les théâtres des Treize Arches à Brive et des Sept Collines à Tulle, ont uni leurs forces, leurs regards et leurs équipes pour devenir une scène nationale de programmation culturelle éclectique. Il s’agit d’un passeur de savoir et d’émotion, intégré à un grand territoire urbain et rural, pour devenir une respiration commune reliant des paradigmes riches de possibles.

Au cœur de la programmation de L’Empreinte, vous trouverez de la danse, du théâtre, de la musiques, des conférences, des résidences d’artistes et un accompagnement à la création… Autant de missions confiées à cette nouvelle entité, pour toucher les esprits, éveiller et élever les consciences, troubler ses émotions, partager des expériences sensibles aux publics de toutes générations et toutes conditions. En quelque sorte, marquer les esprits corréziens de son… empreinte !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© ville de Brive