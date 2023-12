MASSIVE WAGONS L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex, 23 mars 2024, Savigny Le Temple Cedex.

Massive Wagons est souvent classé dans le genre du rock, avec des influences qui incluent le hard rock et le classic rock. Leur musique est énergique, pleine de riffs de guitare percutants et de mélodies accrocheuses.Le groupe a gagné en popularité au fil des années, en particulier avec la sortie de leurs albums. Ils ont sorti plusieurs albums, dont “Fire It Up” (2016), “Welcome to the World” (2018), et “House of Noise” (2020).“House of Noise” est un album clé pour Massive Wagons. Sorti en 2020, il a été bien accueilli par la critique et les fans. Cet album a contribué à accroître la visibilité du groupe, notamment avec des chansons comme “In It Together” et le titre éponyme “House of Noise”.Massive Wagons est également réputé pour ses performances live énergiques. Le groupe a acquis une réputation de groupe qui offre des spectacles puissants et divertissants.Au cours des dernières années, Massive Wagons a attiré l’attention dans la scène rock britannique et a gagné en popularité au niveau international. Leur approche énergique du rock et leurs performances live dynamiques ont contribué à les distinguer.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00

L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77