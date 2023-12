MALTED MILK L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex, 26 janvier 2024, Savigny Le Temple Cedex.

Avec ce nouvel EP, Malted Milk enrichit sa palette musicale de différentes nuances qui subliment ses influences plus classiques soul-funk-blues. De la rencontre entre une revisite moderne de l’univers de Curtis Mayfield et la basse gainsbourienne du titre Skeptical , à la voix de tête de la ballade soul « Trust me in the morning » comme un clin d’oeil à Aaron Frazer, en passant par l’ambiance éthérée et intimiste de « I wanna go home » et enfin jusqu’aux cuivres rutilants du morceau « let me ride », évocation des Staples Singers et de la soul de Memphis, le groupe démontre sa créativité ainsi que sa grande maîtrise des arrangements et des textures sonores issus d’un travail collectif. En s’adjoignant Marco Cinelli à l’écriture, ce nouvel opus aborde des thèmes basés sur la sensibilité à fleur de peau comme par exemple l’exultation post-confinement sur let me ride ou le spectre d’un relation mourante sur I wanna go home mais aussi une certaine légèreté, comme le regard attendri posé sur sa progéniture adolescente dans Barely Legal . Cet EP marque une étape importante dans le cheminement musical de Malted Milk en démontrant la compatibilité entre maturité et créativité et donne un avant-goût du prochain album en cours d’élaboration.

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77