ROSAWAY VARRO L’Empreinte Savigny Le Temple Cedex, 10 novembre 2023, Savigny Le Temple Cedex.

ROSAWAY VARRO L’Empreinte a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:00:00.

Tarif : 12 à 12 euros.

Après la Californie, Memphis et la Nouvelle Orléans, c’est à Paris que Rachel et SteF posent leurs valises et fondent ROSAWAY en 2017.Inspirés par leurs expériences passées sur les routes avec de grands artistes américains de la scène Pop et Blues (Ana Popovic, Jain, Ed Sheeran, Buddy Guy, Jonny Lang…), les deux musiciens imaginent une Soul-Pop groovy, métissée et « feel good » portée par la voix aérienne de Rachel dont la solide technique lui permet de naviguer entre la soul, le gospel et la pop.Après avoir sillonné les routes à deux, c’est désormais en quartet que ROSAWAY écrit un nouveau chapitre de son aventure.C’est sur scène que le phénomène ROSAWAY opère. La personnalité intense et hypnotique de Rachel, l’énergie débordante et communicative de SteF, sublimées par le talent de leurs deux musiciens transportent immanquablement le public.

Réservez votre billet ici

De MelunRD306 (ex N6) direction Paris / sortie Savigny centre.De Marne-la-ValléeFrancilienne (N 104) / direction Sénart puis A5 / sortie Savigny centre.De Porte d’Orléans / ItalieA6 direction Lyon, / sortie Sénart A5a / sortie Savigny ZA.De Porte de BercyA4 direction Metz Nancy / sortie Sénart RD306 (ex N6) direction Melun puis A5 / sortie Savigny ZA

L’Empreinte

301, Avenue de l’Europe Savigny Le Temple Cedex 77547

