portes ouvertes pour découvrir le moulage corporel L’empreinte, 28 mars 2023, Riom.

portes ouvertes pour découvrir le moulage corporel 28 mars – 2 avril L’empreinte

J’ouvre les portes de mon atelier pour que vous puissiez découvrir le métier de mouleur corporel. Les enfants sont les bienvenus, en dessous de 6 ans l’intérêt sera moindre pour eux.

C’est un métier qui demande de la patience, pour travailler avec les enfants mais aussi afin de ne pas bruler les différentes étapes. La précision et la dextérité son de belles qualités pour obtenir les plus beaux détails.

Je vous expliquerai les techniques que j’utilise et les différentes étapes pour faire le moulage d’une main ou d’un visage. La coulée du plâtre, le démoulage, la correction des défauts, les différentes possibilités de finitions.

L’empreinte 63200 Riom Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « audrey@atelier-lempreinte.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661953282 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.atelier-lempreinte.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://@atelier.lempreinte »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T13:30:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

Audrey Lariviere/ Greg Péjout