L’Empreinte Le bruit des loups Brive-la-Gaillarde, vendredi 5 avril 2024.

L’Empreinte Le bruit des loups Brive-la-Gaillarde Corrèze

Étienne Saglio MONSTRE(S)

Le Bruit des loups offre un voyage dans un espace-temps bouleversé où tout concourt à repousser les limites du réel hologrammes, animaux vivants et musique entêtante de Madeleine Cazenave. Un spectacle-sortilège !

Le 5 et le 6 avril à 19h et le 7 avril à 17h.

Renseignements

05 55 22 15 22

Renseignements

05 55 22 15 22 EUR.

PlaceAristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-06 20:00:00



