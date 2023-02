L’EMPREINTE L’ATTRACTION CELESTE THEATRE DE FOS SUR MER FOS SUR MER Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

L'EMPREINTE L'ATTRACTION CELESTE THEATRE DE FOS SUR MER, 11 février 2023, FOS SUR MER.

CRÉATION De et avec Servane Guittier et Antoine Manceau
Construction gradins Antoine Manceau, Paul Ernouf, Quentin Samin

Avec délicatesse et humour, les deux comédiens musiciens nous racontent les liens qui nous unissent les uns aux autres et ceux qui se délient parfois, pour laisser place au vide. Avec la complicité du public, le duo tisse une histoire intense où les gestes, la musique ou encore les paroles d'une chanson viennent porter le propos… qui ne va pas s'avérer aussi léger qu'il n'y paraît. Une plongée dans les émotions, une invitation à partager l'intimité d'un petit gradin circulaire installé sur scène.

Tarif : 11.0 à 11.0 euros.

THEATRE DE FOS SUR MER
AVENUE RENÉ CASSIN
Bouches-du-Rhone

