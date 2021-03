L’Empreinte : Flash Dance, 15 mars 2021-15 mars 2021, Brive-la-GaillardeBrive-la-Gaillarde.

L’Empreinte : Flash Dance 2021-03-15 18:30:00 – 2021-03-15 19:30:00

Brive-la-Gaillarde Corrèze Brive-la-Gaillarde Corrèze

Place Aristide Briand Théâtre de Brive Brive-la-Gaillarde Atelier de pratique ouvert à tous, 18h30-19h30, durée 1h. Renseignements et inscription : anne-sophie.ohayon@sn-lempreinte.fr

Un lien de connexion vous sera envoyé ultérieurement.

Caroline Jaubert propose une nouvelle série de rendez-vous alternant ateliers de pratique de la danse et discussions thématiques pour partager ensemble la joie du mouvement. Libérer son corps, chercher les (des)équilibres ou encore échanger sur des œuvres chorégraphiques…un programme à retrouver tous les lundis soir :

15/03 : Atelier de pratique « Ecoutez ses sensations »

22/03 : Echanges et discussions Danse-Arts-Société « Les œuvres, reflet du monde »

29/03 : Atelier de pratique « Libération, la joie de danser »

05/04 : Echanges et discussions « Quand l’art s’adapte »

+33 5 55 22 15 22 http://www.sn-lempreinte.fr/

