L’Empreinte: Edelweiss (Frane Fascisme) Brive-la-Gaillarde, jeudi 28 mars 2024.

L’Empreinte: Edelweiss (Frane Fascisme) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Sylvain Creuzevault Compagnie Le Singe

Le théâtre que Sylvain Creuzevault invente avec ses huit acteurs et actrices fait jouer des « grimaces ». Il les suscite par le jeu, les expérimente au plateau, les produit face aux spectateurs. C’est suite à un travail sur la résistance allemande pendant le régime nazi, que la compagnie a décidé de s’intéresser, symétriquement, au fascisme français dans la même période. Mais la question ne change pas en scrutant le fascisme, c’est aussi l’antifascisme qu’on sonde ‒ ce qu’il est, ce qu’il peut, et fait, ou pas. Il ne s’agit pas d’une reconstitution historique mais d’une comédie écrite au moment du danger. Maintenant.

Le 27 mars à 20h et le 28 mars à 19h.

Renseignements

05 55 22 15 22

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 19:00:00

fin : 2024-03-28 21:00:00



L’événement L’Empreinte: Edelweiss (Frane Fascisme) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-01-26 par Brive Tourisme