à 20h. Durée 1h15. En partenariat avec le Festival de la Vézère. Renseignements: 05 55 22 15 22

Musique

Duo Troussov

KIRILL TROUSSOV & ALEXANDRA TROUSSOVA

Le duo Troussov, c’est une osmose musicale parfaite entre un frère et une sœur prodiges, lui au violon, elle au piano, lancés dans un programme intense, de Bach à Tchaïkovski.

Kirill le violoniste et Alexandra la pianiste composent le duo Troussov, une fratrie musicale exceptionnelle ! Enfants prodiges précoces, formés aux meilleures écoles – Kirill n’a-t-il pas appris son instrument auprès du grand Yehudi Menuhin ? –, ils se produisent ensemble depuis qu’ils ont l’âge de marcher. C’est ce qui fait leur singularité : une écoute instinctive, une faculté à s’accorder, une harmonie profonde dans tous les registres. Le programme de cette soirée traverse les époques et les esthétiques au fil d’œuvres ambitieuses : l’intense et exigeante Chaconne de l’Italien Vitali, une pétillante sonate de Bach, une autre, plus ronde et romantique, de Brahms. En prouesse finale, l’intrépide et courte Valse-Scherzo de Tchaïkovski, huit minutes bondissantes pour laisser Kirill Troussov donner la mesure de son incroyable virtuosité au violon. Un duo d’un immense talent à l’osmose parfaite !

