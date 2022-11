L’empreinte du temps chez Alfred Gratien… Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Marne Pour la première fois, la Maison vous dévoile les secrets de sa vinothèque, en vous proposant une dégustation verticale de ses vieux millésimes. Garant d’un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération, Nicolas Jaeger, Chef de Caves, vous invite à partager une dégustation inoubliable de quelques flacons choisis avec soin. L’occasion de redécouvrir une partie de la tradition champenoise, avec des vins vinifiés et élevés sous-bois, sans fermentation malo-lactique et avec un bouchage à l’ancienne, sous liège. « La perméabilité du liège et sa souplesse encouragent le développement de micro-apports d’oxygène, nécessaires à une bonne évolution du vin, tout en lui conservant sa fraîcheur ».

Nicolas Jaeger La promesse de vins de Champagne au style empreint de générosité, de finesse et de vivacité : en somme, des vins de garde uniques en leur genre. Programme de ces rencontres :

Accueil, présentation de l’histoire et de la philosophie Maison au travers d’une visite du chai et de la creusée à dix-huit mètres sous terre.

Rencontre avec Nicolas Jaeger, Chef de Caves, autour d’une flûte de la cuvée Alfred Gratien Brut, afin de s’initier au style Maison.

Puis dégustation commentée des vieux millésimes, animée par Nicolas Jaeger. Mardi 15 Novembre 2022 (10h00-12h00)

Dégustation « Collection Memory », 1997 – 1998 – 1999

Garants du temps et du style des champagnes Alfred Gratien, les millésimes de la Collection Memory demeurent au moins vingt ans en caves, pour vous offrir l’émotion des grands vins.

250.00€ par personne Mercredi 23 Novembre 2022 (10h00-12h00)

Dégustation « Millésimes d’exception », 1996 – 2008 – 2012

Une série de champagne décrits comme étant « Millésimes du siècle » – ou en devenir, tous empreints autant de volupté que de fraîcheur.

160.00€ par personne Vendredi 02 Décembre 2022 (10h00-12h00)

250.00€ par personne Détails :

Activité sur réservation

contact@alfredgratien.com +33 3 26 56 30 30

