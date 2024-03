L’empreinte du taureau, José Manrubia L’aire d’Arles Arles, samedi 23 mars 2024.

L’empreinte du taureau, José Manrubia Exposition de José Manrubia. Le vernissage sera également accompagné d’un récital de guitare envoûtant par Antonio Cortès & Co, qui se poursuivra de manière prolongée après le dîner. 23 mars – 1 avril L’aire d’Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T18:30:00+01:00 – 2024-03-23T23:59:00+01:00

Fin : 2024-04-01T18:00:00+02:00 – 2024-04-01T22:00:00+02:00

Parcours d’Exposition – José Manrubia à Arles

Nous sommes ravis de vous convier à un parcours d’exposition captivant mettant en vedette les œuvres de José Manrubia dans trois lieux emblématiques d’Arles : l’Aire d’Arles, la Galerie 8 et l’Hôtel Jules César.

L’événement débutera à l’Aire d’Arles, le 23 mars à 18h30 avec le vernissage de l’exposition, où vous pourrez découvrir une sélection de peintures et de dessins fascinants de José Manrubia. Le vernissage sera également accompagné d’un récital de guitare envoûtant par Antonio Cortès & Co, qui se poursuivra de manière prolongée après le dîner.

Pour couronner cette soirée artistique, Lucy Dumas nous proposera pour sa première soirée à l’aire sa carte Saveurs du Monde, offrant une expérience culinaire exquise qui complétera parfaitement votre immersion dans le monde de l’art.

L’exposition sera ouverte au public jusqu’à la Féria de Pâques, offrant ainsi à tous une chance de s’imprégner de la beauté et de la créativité de ces œuvres remarquables.

Cet événement est organisé en partenariat avec Flamenco en Arles, pour vous offrir une expérience culturelle inoubliable.

Nous avons hâte de vous accueillir nombreux pour cette soirée exceptionnelle, et nous espérons que vous apprécierez ce parcours d’exposition unique à travers les lieux emblématiques d’Arles.

L’aire d’Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 52 91 71 10 https://www.laire.org/ http://www.facebook.com/people/airedarles/100070974675082/;http://www.instagram.com/airedarles/

josé manrubia