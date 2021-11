L’empreinte Boulevard de la Comédie, 16 novembre 2021, Les Sorinières.

2021-11-16 Représentations mardi 16 novembre 2021 à 15h et à 20h30

Horaire : 15:00

13 € / 10 € réduit
Réservation : 07 82 82 86 79 ou www.boulevarddelacomedie.fr

Conférence dansée sur l’histoire de la danse orientale. Carine Cottineau a imaginé, écrit et retrace le temps d’un spectacle l’évolution de cette danse, du culte des déesses-mères à l’engouement des cabarets égyptiens, en passant par l’empreinte des danseuses tziganes. C’est aussi le récit de femmes cosmopolites, d’origines et de conditions sociales hétérogènes, qui éprouvent cette danse, à la fois intimiste et festive. Danseuse professionnelle depuis 15 ans, art-thérapeute et plasticienne, Carine Cottineau explore, le temps d’une conférence dansée, l’histoire de la danse orientale dans ses dimensions esthétique, sociale, politique et ethnologique.

Boulevard de la Comédie
Les Sorinières 44840

07 82 82 86 79
http://www.boulevarddelacomedie.fr