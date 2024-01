L’Empreinte 24h chrono du théâtre amateur (6ème édition) Brive-la-Gaillarde, dimanche 25 février 2024.

L’Empreinte 24h chrono du théâtre amateur (6ème édition) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Chant, musique, scénographie, écriture c’est l’ensemble de formes et de médiums qui seront partagés avec l’équipe des 24h chrono et avec le public venu partager la restitution. À l’occasion du 3e anniversaire de la première marche, nous partagerons une partition qui racontera à la fois la mémoire des Choeurs (Choeur de Neuvic, de Peyrelevade, de Meymac, de Voutezac) mais aussi les chemins empruntés, la force de la marche et des rencontres, portés par des improvisations scéniques et musicales

A 17h. Renseignements 05 55 22 15 22. Gratuit sur réservation

Chant, musique, scénographie, écriture c’est l’ensemble de formes et de médiums qui seront partagés avec l’équipe des 24h chrono et avec le public venu partager la restitution. À l’occasion du 3e anniversaire de la première marche, nous partagerons une partition qui racontera à la fois la mémoire des Choeurs (Choeur de Neuvic, de Peyrelevade, de Meymac, de Voutezac) mais aussi les chemins empruntés, la force de la marche et des rencontres, portés par des improvisations scéniques et musicales

A 17h. Renseignements 05 55 22 15 22. Gratuit sur réservation EUR.

PlaceAristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 17:00:00

fin : 2024-02-25 19:00:00



L’événement L’Empreinte 24h chrono du théâtre amateur (6ème édition) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-01-26 par Brive Tourisme