L’empire des lumières, 20 mai 2022, .

L’empire des lumières

2022-05-20 – 2022-05-22

Mise en scène Arthur Nauzyciel D’après le roman de Kim Young-ha



Vingt-quatre heures de la vie d’un couple qui se déchire, imaginées par Kim Young-ha, l’un des plus brillants romanciers de la nouvelle génération sud-coréenne. La fresque puissante d’un pays douloureusement divisé, jeté à corps perdu dans un tourbillon de sur-consommation.



À la suite d’un mail lui rappelant « l’ordre numéro 4 », Kiyeong redevient l’espion dormant nord-coréen arrivé en Corée du Sud vingt ans plus tôt. Voilà qui va bouleverser sa vie et celle de sa femme, Mari, tenue dans l’ignorance de ses activités secrètes… Kiyeong a vingt-quatre heures pour réintégrer son pays natal. S’effritent alors les évidences d’une vie construite sur le mensonge.



Véritable enquête policière qu’Arthur Nauzyciel et ses interprètes, dont Moon So-ri, star du cinéma sud-coréen, inscrivent dans une errance à travers la mégapole de Séoul. Le dédoublement des deux personnages, sur scène et sur écran, fait résonner l’interaction entre déchirement amoureux et réalité d’une société fracturée. Histoire intime et grande Histoire se confondent dans un roman théâtral et cinématographique d’une grande élégance.

Vingt-quatre heures de la vie d’un couple qui se déchire, imaginées par Kim Young-ha, l’un des plus brillants romanciers de la nouvelle génération sud-coréenne.

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/l-empire-des-lumieres.html

Mise en scène Arthur Nauzyciel D’après le roman de Kim Young-ha



Vingt-quatre heures de la vie d’un couple qui se déchire, imaginées par Kim Young-ha, l’un des plus brillants romanciers de la nouvelle génération sud-coréenne. La fresque puissante d’un pays douloureusement divisé, jeté à corps perdu dans un tourbillon de sur-consommation.



À la suite d’un mail lui rappelant « l’ordre numéro 4 », Kiyeong redevient l’espion dormant nord-coréen arrivé en Corée du Sud vingt ans plus tôt. Voilà qui va bouleverser sa vie et celle de sa femme, Mari, tenue dans l’ignorance de ses activités secrètes… Kiyeong a vingt-quatre heures pour réintégrer son pays natal. S’effritent alors les évidences d’une vie construite sur le mensonge.



Véritable enquête policière qu’Arthur Nauzyciel et ses interprètes, dont Moon So-ri, star du cinéma sud-coréen, inscrivent dans une errance à travers la mégapole de Séoul. Le dédoublement des deux personnages, sur scène et sur écran, fait résonner l’interaction entre déchirement amoureux et réalité d’une société fracturée. Histoire intime et grande Histoire se confondent dans un roman théâtral et cinématographique d’une grande élégance.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par