L’EMPIRE DE L’OUBLI ~ LAWRENCE WILLIAMS La Pop, 20 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 22 avril 2022

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 21 avril 2022

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 20 avril 2022

de 19h30 à 20h30

payant

En l’an 2180, un homme, Jack, peut-être le seul survivant de l’apocalypse, habite dans un bâtiment abandonné. Grâce à de vieux disques trouvés dans la poussière, il découvre la musique. Ébloui, il se donne pour mission d’apprendre et d’archiver les mélodies de ce monde disparu. À quoi pouvait donc servir toute cette musique ? Qui étaient celles et ceux qui l’écoutaient ?

Le compositeur, musicien multi-instrumentiste et comédien Lawrence Williams nous plonge dans un monde futur où la musique n’existe plus, où son écoute et les raisons de l’écouter n’ont plus de sens.

Dans la solitude de sa chambre, Jack part à la recherche de ce que devaient être ces expériences d’écoute. Convaincu qu’il faut sauver ce mystérieux patrimoine pour les générations à venir, il enregistre ses pensées sur d’anciennes cassettes. Grâce aux sons, petit à petit, les souvenirs d’enfance qu’il croyait perdus reviennent. Il se met à réenregistrer et réécouter sa vie, entouré par des bandes et des disques.

La création sonore de L’Empire de l’oubli est spatiale et traversée par de multiples références. Au plateau, musiques live et enregistrées se mêlent pour nous faire vivre un voyage sonore au cœur de l’intimité de l’artiste, de son questionnement sur la notion d’écoute : qu’est-ce que c’est, écouter ? Être à l’écoute ? Peut-on vraiment s’entendre et s’écouter ensemble ?

La Pop Péniche amarrée face au 61 quai de la Seine Paris 75019

Contact : 01 53 35 07 77 reservation@lapop.fr https://2ewt66ry.mapado.com/event/69902-l-empire-de-l-oubli-lawrence-williams

Peinture;Histoire;Humour

Date complète :

