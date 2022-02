« L’Empire de la perfection »- Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

« L’Empire de la perfection »- Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche, 13 mai 2022, Rémalard en Perche. « L’Empire de la perfection »- Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

2022-05-13 – 2022-05-13 Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau

Rémalard en Perche Orne L’ Empire de la perfection, documentaire de Julien Faraut avec John mc Enroe, Yvan Lendl, Mathieu Almaric.

cineclubdupercheremalardais@gmail.com https://www.facebook.com/cineclubduperche

