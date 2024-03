L’EMPIRE DE LA PERFECTION・Rencontre avec Julien Faraut Cinéma le Louxor Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 20h30 à 23h00

.Public jeunes et adultes. payant

TARIFS

NORMAL : 10.50 €

REDUIT : 8.20 €

MOINS 26 ANS : 5.50 €

ADHERENT LA LOUVE : 6.00 €

Séance suivie d’un débat avec Julien Faraut, en partenariat avec la coopérative « La Louve ».

JEUDI 21 MARS • 20H30

LES RENDEZ-VOUS CINÉMA DE LA LOUVE

L’EMPIRE DE LA PERFECTION

De Julien Faraut

FRANCE I 2018 I 1H35 I Documentaire

Le

cinéma ment, pas le sport… Au début des années 80, le tennisman John

McEnroe est copié dans toutes les écoles, étudié sous toutes les

coutures, filmé sous tous les angles. Roland Garros 84 : il a tutoyé la

perfection, et pourtant…

« Le

cinéma ment, pas le sport ». D’emblée, le film de Julien Faraut indique

son programme, qu’il résume aussi avec l’un des plus beaux génériques

qui soient : John McEnroe en plein effort, au ralenti, activant l’un des

hymnes les plus incendiaires de Sonic Youth. Godard, McEnroe, la

décomposition du mouvement, l’union historique entre le sport et le

cinéma, le rock incandescent : le projet paraît ambitieux et il tient

son engagement initial. En articulant un travail de recherches dans les

archives de L’Institut national du sport, de l’expertise et de la

performance et la folle finale qui opposa Lendl à McEnroe en 1984,

Julien Faraut parvient à forger un film spectaculaire qui reste une

vraie leçon de cinéma-vérité. Il nous replonge dans l’essence du cinéma,

avec les travaux des pionniers qui se livraient à leurs

expérimentations sur le site actuel de Roland Garros. Porté par la voix

de Mathieu Amalric (auteur du Stade de Wimbledon,

hasard ou coïncidence), ce film restitue au sport, au geste, au

mouvement, toute leur puissance vitale et c’est là sa principale

valeur. » Benoît Hické – Tënk

Cinéma le Louxor 170 boulevard de Magenta 75010

Contact : https://www.cinemalouxor.fr/ +33144639696 contact@cinemalouxor.fr https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.facebook.com/CinemaLouxor https://www.louxor-reserver.cotecine.fr/reserver/F243534/D1711049400/VF/2249/

UFO Distribution