L’empathie est une force qui nous lie aux autres autant qu’elle nous aveugle Caen, 30 mai 2022, Caen.

L’empathie est une force qui nous lie aux autres autant qu’elle nous aveugle Esplanade de la Paix Amphithéâtre Pierre Daure Caen

2022-05-30 – 2022-05-30 Esplanade de la Paix Amphithéâtre Pierre Daure

Caen Calvados

L’université de Caen Normandie invite le Pr. Jean Decety, neuroscientifique franco-américain de l’université de Chicago. nL’empathie est un élément fondamental de nos interactions. De par sa nature, elle nous lie aux autres autant qu’elle peut nous aveugler. Dans cette conférence, le Professeur Jean Decety intégrera la théorie de l’évolution, les neurosciences, la psychologie et l’économie comportementale pour démontrer pourquoi et comment l’empathie est non consciemment et rapidement modulée par divers signaux sociaux et facteurs situationnels. L’empathie n’est donc pas nécessairement une source d’information fiable dans la prise de décision morale. nConférence ouverte à toutes et tous.

L’université de Caen Normandie invite le Pr. Jean Decety, neuroscientifique franco-américain de l’université de Chicago.

L’empathie est un élément fondamental de nos interactions. De par sa nature, elle nous lie aux autres…

u1077.secretariat@unicaen.fr +33 2 31 56 83 83 https://nimh.unicaen.fr/

L’université de Caen Normandie invite le Pr. Jean Decety, neuroscientifique franco-américain de l’université de Chicago. nL’empathie est un élément fondamental de nos interactions. De par sa nature, elle nous lie aux autres autant qu’elle peut nous aveugler. Dans cette conférence, le Professeur Jean Decety intégrera la théorie de l’évolution, les neurosciences, la psychologie et l’économie comportementale pour démontrer pourquoi et comment l’empathie est non consciemment et rapidement modulée par divers signaux sociaux et facteurs situationnels. L’empathie n’est donc pas nécessairement une source d’information fiable dans la prise de décision morale. nConférence ouverte à toutes et tous.

Esplanade de la Paix Amphithéâtre Pierre Daure Caen

dernière mise à jour : 2022-05-14 par