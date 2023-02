L’EMOTIONNEL DES HUILES ESSENTIELLES, 9 mars 2023, Saint-Jean-de-Fos .

L’EMOTIONNEL DES HUILES ESSENTIELLES

Rue Jules Ferroy Saint-Jean-de-Fos Herault

2023-03-09 – 2023-03-09

Saint-Jean-de-Fos

Herault

Magalie Feuillas est cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales sur le Larzac, et conteuse végétale. C’est avec passion qu’elle transmet ses secrets sur les plantes, leur utilisation mais aussi leurs histoires et anecdotes. Une vraie porte ouverte vers des pratiques paysannes oubliées. Durant deux heures, elles vous initie aux huiles essentielles et à leur fort lien avec la sphère émotionnelle. Vous mettrez la main à la pâte, pour confectionner vous-même, votre propre baume de soin.

bibliotheque-stjeandefos@bluenetech.net +33 4 67 54 08 05

