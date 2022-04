Lemonfly + Les Tapirs à chabraque Chalon-sur-Saône, 23 avril 2022, Chalon-sur-Saône.

LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-04-23 – 2022-04-23 LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR 5 10

< Rock celtique - Dijon >

Composé d’instruments aussi bien rock que traditionnels, le groupe joue des morceaux originaux et des reprises de chansons et d’airs traditionnels de Bretagne, d’Irlande et d’ailleurs…

> Découvre : https://bit.ly/3IUVGvs

Les Tapirs à Chabraque

< Rock français - Chalon >

Les Tapirs à Chabraque sont nés en 2008, du fruit du hasard et d’une envie de vivre ensemble de nouvelles

expériences… Aujourd’hui c’est à cinq que la musique se créée et se vit avec un son qu’ils veulent plus rock !

> Découvre : https://bit.ly/3Dqcycr

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

