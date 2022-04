Lemon Pepper Swing La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Lemon Pepper Swing

La Dame du Mont, le jeudi 21 avril à 21:00

Lemon Pepper Swing, c'est la recette d'un bon cocktail qui ouvrira tes papilles, émoustillera tes oreilles et fera bouger ton joli corps au son du swing. Six musiciens .nés de la scène locale, d'univers musicaux différents : du jazz, au rock, en passant par la musique latine, rassemblés autour de la même envie de swinguer. Ils ont gardé cette richesse de couleurs musicales dans leur arrangement et reprennent autant des morceaux jazz des années 40, que pop des années 2000 revisités en swing. Juliette TOWANDA Chant, lead Skat Amélie Rose Trompette, chant Clément SERRE Guitare David CASSINI Contrebasse Nello CORNABÉ Batterie Simon SIEGER Trombone

Entrée libre

♫JAZZ♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T21:00:00 2022-04-21T23:00:00

