L’Inter présente: Lemon Party (Paris, FR – Rock Alternatif) LEMONPARTY est un groupe de rock alternatif issu du 94. Adeptes de gros son et de prestations scéniques relevées et survitaminées, les garçons tentent de se faire une place sur la scène rock indé française. Évoluant dans un style alternatif tapageur, avec des morceaux aux structures et aux atmosphères variées, le trio développe une musique qui rassemble des influences très larges, séduisant aussi bien les amoureux de riffs nerveux que ceux d’harmonies vocales planantes. fanlink.to/lemonparty https://www.instagram.com/lemonparty_off/ Weird Brainz (Paris, FR – Grunge Punk) Fuzz écorché et accords flottants, Weird Brainz te rend nostalgique de ton spleen adolescent. Attention les dents si t’es aux premiers rangs. https://weirdbrainz.bandcamp.com/ https://www.instagram.com/weird_brainz/ Slaptchak (Paris, FR – Rock n groove) https://www.instagram.com/slap_tchak/ ▂▂▂▂ L’INTERNATIONAL Accès libre au bar du RDC Tarif : 7€ Happy-hour de 18h à 20h Restauration sur place Inscription Newsletter: www.linternational.fr/contacts 5 rue Moret, Paris 11 Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3) Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident. L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/3SOagOmhN https://fb.me/e/3SOagOmhN https://dice.fm/partner/linternational/event/pnlql-lemon-party-weird-brainz-slaptchak-29th-dec-linternational-paris-tickets

