Fresque du Numérique à Villeneuve d’Ascq Lemon Interactive Villeneuve-d’Ascq, 4 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Fresque du Numérique à Villeneuve d’Ascq Lundi 4 décembre, 12h00 Lemon Interactive

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif dont le but est de sensibiliser et former les participant·es aux enjeux environnementaux du numérique.

L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions pour un numérique plus durable, puis à ouvrir des discussions entre les participant·es sur le sujet.

Lemon Interactive 1 Boulevard de Valmy, 59650 Villeneuve-d’Ascq, France Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/nord-59-atelier-fresque-du-numerique »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-04T12:00:00+01:00 – 2023-12-04T15:00:00+01:00

2023-12-04T12:00:00+01:00 – 2023-12-04T15:00:00+01:00