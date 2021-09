Yverdon-les-Bains Les Citrons Masqués District du Jura-Nord vaudois, Yverdon-les-Bains Lemon Black # 1 feat Music For The Space-Herr Liebe- Bound By Endogamy Les Citrons Masqués Yverdon-les-Bains Catégories d’évènement: District du Jura-Nord vaudois

Les Citrons Masqués, le vendredi 5 novembre à 20:30

21:30Music For The Space 23:00 Bound By Endogamy 24:15 Herr Liebe L’heure de fin n’est pas encore confirmée // affaire à suivre! Du bla-bla! Music For The Space / drone et illustration Projet d’illustrations sonores sur des vieux films, créations pour théâtre, la danse, le cinema & expo… projet qui à joué à Kobe, Tokyo, Osaka, Kyoto, Milan, Berlin, Lyon, Martigny, St Maurice, Bern, Prague, Zurick [https://www.youtube.com/watch?v=aSBQI1mUtSc](https://www.youtube.com/watch?v=aSBQI1mUtSc) [https://www.youtube.com/watch?v=tSqeRTIEfho](https://www.youtube.com/watch?v=tSqeRTIEfho) [https://www.youtube.com/watch?v=7xUKxAYi3Vk](https://www.youtube.com/watch?v=7xUKxAYi3Vk) [https://www.youtube.com/watch?v=Q2jMYNilAkY&t=40s](https://www.youtube.com/watch?v=Q2jMYNilAkY&t=40s) [https://www.youtube.com/watch?v=1aBRjetxJww](https://www.youtube.com/watch?v=1aBRjetxJww) [https://www.facebook.com/MUSIC-FOR-THE-SPACE-126974164056992](https://www.facebook.com/MUSIC-FOR-THE-SPACE-126974164056992) Bound By Endogamy / electro wave punk Bound By Endogamy est un duo actif depuis 2019. Il est composé de Shlomo Balexert et Kleio Thomaïdes (également vocaliste pour Savage Grounds depuis 2021). Les deux musicien.nes sont issu.es de la scène squat/punk. En live leur projet se résume à une batterie, un sampler, et un chant féminin. Il a été décrit comme un croisement entre DAF et Kleenex. Ieles ont sorti un remix pour The Horrorist sur RIOT Radio Records, un remix pour Carlo Onda sur Cold Transmission, deux tracks electro sur des compils Intellitronic Bubble et leur premier 7’’ est sorti le 2 juillet 2021 sur le label zurichois Lux Rec (Helena Hauff , Leroy Se Meurt…). Sont en préparation pour 2022 : un EP à paraître sur le label CAF? et un 12’’ split sur le label français Acid Avengers. [https://soundcloud.com/user-52923769](https://soundcloud.com/user-52923769) [https://www.facebook.com/BoundByEndogamy666](https://www.facebook.com/BoundByEndogamy666) [https://www.instagram.com/bound_by_endogamy](https://www.instagram.com/bound_by_endogamy) [https://www.youtube.com/c/BLISSUNDERPRESSURE](https://www.youtube.com/c/BLISSUNDERPRESSURE) Herr Liebe / Dj set Electro sexy & Grand méchant rock est la devise du Dj monstre sexy. Aucune description de photo disponible. [https://www.facebook.com/Herr-Liebe-146178732072859](https://www.facebook.com/Herr-Liebe-146178732072859) [https://soundcloud.com/herrliebe/65-apero-mix-electrodark](https://soundcloud.com/herrliebe/65-apero-mix-electrodark) [https://soundcloud.com/…/apero-mix-41-electrodark-club-wav](https://soundcloud.com/…/apero-mix-41-electrodark-club-wav) [https://soundcloud.com/herrl…/apero-mix-35-dark-man-80swav](https://soundcloud.com/herrl…/apero-mix-35-dark-man-80swav)

Une soirée electrodark à Yverdon avec la clique d'Urgence Disk
Les Citrons Masqués
Rue des Pécheurs 4
Yverdon-les-Bains

