L’émoji parfait Bibliothèque des Minoteries Genève, samedi 16 mars 2024.

L’émoji parfait Quel émoji voudrais-tu qui existe ? Ivan Gulizia, designer, va aider les participant-e-s à dessiner des émojis personnalisés et compréhensibles. Samedi 16 mars, 10h30 Bibliothèque des Minoteries Gratuit

Difficile de trouver les mots pour certaines émotions que l’on veut transmettre… Difficile aussi de trouver l’émoji qui convient exactement à ce que l’on veut raconter ! L’émoji « fondue » a été rajouté il y a trois ans sur nos claviers. Celui avec le visage qui fond, et que l’on voit maintenant partout, il y a deux ans ! Et toi, quel émoji tu voudrais ajouter? Farfelu, rigolo, ou encore issu de l’univers d’un jeu vidéo, tout est possible ! Dans cet atelier, Ivan Gulizia, designer, va aider les participant-e-s à dessiner des émojis personnalisés et compréhensibles. Les résultats seront exposés à la bibliothèque pendant une semaine !

Bibliothèque des Minoteries Rue des Minoteries 3, 1205 Genève Genève 1205

