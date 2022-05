Lemoine invitational, contest park MTB international Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Lemoine invitational, contest park MTB international Martigues, 13 mai 2022, Martigues.

2022-05-13 – 2022-05-15

Martigues Bouches-du-Rhône Une scène internationale d’exception pour ce contest en VTT park. La Zone Jeun’s – All Road freestyle park de Martigues accueille cet évènement très attendu. Gros riding, un village expo, des concerts live et du fun à fond ! allroadfamily@gmail.com +33 6 09 22 65 34 http://www.allroad-family.com/ Une scène internationale d’exception pour ce contest en VTT park. Route du port de Lavéra – Complexe sportif Florian Aurélio Jonquières Martigues

