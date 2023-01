L’émoi des Mots : théâtre musical “Boire à la fontaine” Pey, 24 mars 2023, Pey Pey.

L’émoi des Mots : théâtre musical “Boire à la fontaine”

Médiathèque de Pey

2023-03-24 20:30:00 – 2023-03-24

Médiathèque de Pey Le Bourg

Pey

Landes

Pey

EUR Il ne faut jamais dire La Fontaine, je ne boirai pas de tes mots.

Parce que Jean de La Fontaine nous parle de nous, hommes et femmes, dans une langue ciselée et musicale dont jamais l’on ne se lasse. Il brandit un miroir ravageur sur nos mœurs, nos sociétés et notre condition d’humain. Boire à sa source laisse parfois un goût… Acide ! Faussement destinées aux enfants, ses fables sont souvent beaucoup plus critiques, plus sombres, et parfois moins morales qu’il n’y paraît. Mais tellement justes, et parfois si tendres…

Marion Lo Monaco et Stéphane Lopez vous invitent donc à venir boire à La Fontaine, entre fables et anecdotes, rien qu’en paroles et contrebasse.

+33 5 58 57 71 31

Médiathèque de Pey Le Bourg Pey

