L’émoi des Mots : théâtre avec Jean-Claude Falet Bélus, 7 avril 2023, Bélus .

L’émoi des Mots : théâtre avec Jean-Claude Falet

Salle de la mairie Bélus Landes

2023-04-07 20:30:00 – 2023-04-07

Bélus

Landes

EUR 10 “Écrits d’amour” c’est des échanges de lettres. Tu m’écris, je te réponds.

Des personnages libèrent leur plume ; tous de drôles d’oiseaux plus ou moins recommandables. Un seul-en-scène bourré d’imagination, de drôlerie et de fantaisie. On compte de petits bijoux de cynisme qui ne laissent pas insensible. Amoureux transis, passions stériles, misère sexuelle, hypocondriaque ou bigote nymphomane…

Un comédien, Jean Claude Falet pour camper 27 personnages féminins et masculins hauts en couleur, avec talent, un vrai grain de folie grâce à une formidable transformation vocale et physique. Il sert un texte ciselé, caustique et grinçant avec une mise en scène surprenante et ingénieuse. C’est inattendu, toujours cocasse, le plus souvent désopilant. En repensant à cette pièce, on en rit encore. Tout est dit, il faut la voir!

+33 5 58 73 10 28 Association l’Atelier du mot

Bélus

