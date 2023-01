L’émoi des mots : Spectacle Euh ! Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines Catégories d’Évènement: kb:France7540

Landes

Saint-Lon-les-Mines

L’émoi des mots : Spectacle Euh ! Saint-Lon-les-Mines, 17 février 2023, Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines. L’émoi des mots : Spectacle Euh ! Foyer des jeunes Saint-Lon-les-Mines Landes

2023-02-17 20:30:00 – 2023-02-17 22:00:00 Saint-Lon-les-Mines

Landes Saint-Lon-les-Mines EUR 10 Pilier de l’humour, Chraz se déguise en Einstein déjanté et nous fait rire en relativisant dans : « Euh… », sorte de conférence illustrée qui dégénère.

Si le soleil était une orange, la terre serait un grain de riz à quelques mètres mais de Nietzsche à Nabila, de Socrate à Bigard, de Mozart à David Guetta, tout tient là-dessus !

Et si l’univers avait un an, les humains ne seraient là que depuis 20 mn mais rien que dans la dernière seconde, ils ont fabriqué deux continents en plastique, n’est-ce pas une excellente raison pour se la péter grave ?

15 ans de radio, 30 ans de scène, 16 Off, rares apparitions « dans le poste », Chraz reste avec joie un « nini »: ni connu-ni inconnu, hilarant en public et pas formaté pour la télé Organisé dans le cadre de l’émoi des Mots, par l’association l’atelier du mot.

Réservation conseillée (par mail). Pilier de l’humour, Chraz se déguise en Einstein déjanté et nous fait rire en relativisant dans : « Euh… », sorte de conférence illustrée qui dégénère. Droits réservés

Saint-Lon-les-Mines

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: kb:France7540, Landes, Saint-Lon-les-Mines Autres Lieu Saint-Lon-les-Mines Adresse Foyer des jeunes Saint-Lon-les-Mines Landes Ville Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines lieuville Saint-Lon-les-Mines Departement Landes

Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lon-les-mines-saint-lon-les-mines/

L’émoi des mots : Spectacle Euh ! Saint-Lon-les-Mines 2023-02-17 was last modified: by L’émoi des mots : Spectacle Euh ! Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines 17 février 2023 Foyer des jeunes Saint-Lon-les-Mines Landes Landes Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines kb:France7540

Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines Landes