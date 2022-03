L’émoi des Mots Sorde-l’Abbaye, 5 mars 2022, Sorde-l'Abbaye.

L’émoi des Mots Sorde-l’Abbaye

2022-03-05 – 2022-03-05

Sorde-l’Abbaye Landes Sorde-l’Abbaye

EUR 10 Avec sa musique, son humour et une bonne dose de mauvaise foi- Florant Mercadier raconte l’histoire de l’Occitanie, la petite et la grande. Promis, juré, craché, tout est authentique !

Puisant dans ses racines occitanes et ses voyages à travers le monde, Florant Mercadier invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour irrésistible.

Avec Florant Mercadier L’Occitanie pour les nuls.

+33 5 58 73 04 83

Sorde-l’Abbaye

