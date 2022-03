L’émoi des Mots Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines Catégories d’évènement: Landes

Saint-Lon-les-Mines Landes Saint-Lon-les-Mines EUR 10 Rencontre avec Denis Cheissoux.

Vélo, sac à dos, magnéto, radio… Les passions de Denis Cheissoux riment sur France Inter, où depuis plus de 30 ans l’amoureux de la nature nous donne rendez-vous : “L’oreille en coin, L’as-tu lu mon p’tit loup, Hexagonale poursuite, Chassez le naturel, Tout s’explique”.

