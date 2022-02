L’émoi des Mots Saint-Lon-les-Mines, 1 avril 2022, Saint-Lon-les-Mines.

L’émoi des Mots Saint-Lon-les-Mines

2022-04-01 20:30:00 – 2022-04-01

Saint-Lon-les-Mines Landes

EUR 10 Albert Meslay est “Albertmondialiste”! Dans ce spectacle, il défend avec véhémence et conviction, un courant de pensée personnel qui grossit et qui s’intéresse à une période qui va du Big-Bang à la fin du monde …

Cet hurluberlu donne son opinion sur tout et même sur des sujets qu’il ne connaît pas. “Le droit de se tromper est un privilège qui ne doit pas être réservé qu’aux experts”.

+33 6 80 20 50 28

Saint-Lon-les-Mines

