2022-03-24 20:30:00 – 2022-03-24

Saint-Lon-les-Mines Landes Saint-Lon-les-Mines EUR 10 Rencontre avec Aurélie Filippetti.

Après une évocation des expériences au plus haut niveau de l’état, c’est l’auteur qui occupera le centre de la rencontre, notamment les livres “Les Idéaux” et “Les Derniers Jours de la Classe Ouvrière”.

La rencontre sera animée par un journaliste de Sud Ouest ou de France Bleu Gascogne.

