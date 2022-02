L’émoi des Mots Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines Catégories d’évènement: Landes

Saint-Lon-les-Mines

L’émoi des Mots Saint-Lon-les-Mines, 12 mars 2022, Saint-Lon-les-Mines. L’émoi des Mots Saint-Lon-les-Mines

2022-03-12 – 2022-03-12

Saint-Lon-les-Mines Landes EUR 10 La scène déménage, c’est du théâtre partout. Dans un jardin, sous un porche, dans une salle à manger, un chai, une grange… chez vous!

Dans le cadre de ce partenariat, Sophie Hoarau comédienne, nous livrera une magnifique lecture du “Stabat Mater Furiosa”, poème dramatique de Jean-Pierre Simeon. La scène déménage, c’est du théâtre partout. Dans un jardin, sous un porche, dans une salle à manger, un chai, une grange… chez vous!

Dans le cadre de ce partenariat, Sophie Hoarau comédienne, nous livrera une magnifique lecture du “Stabat Mater Furiosa”, poème dramatique de Jean-Pierre Simeon. +33 6 42 39 26 63 La scène déménage, c’est du théâtre partout. Dans un jardin, sous un porche, dans une salle à manger, un chai, une grange… chez vous!

Dans le cadre de ce partenariat, Sophie Hoarau comédienne, nous livrera une magnifique lecture du “Stabat Mater Furiosa”, poème dramatique de Jean-Pierre Simeon. L’émoi des Mots

Saint-Lon-les-Mines

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Lon-les-Mines Autres Lieu Saint-Lon-les-Mines Adresse Ville Saint-Lon-les-Mines lieuville Saint-Lon-les-Mines Departement Landes

Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lon-les-mines/

L’émoi des Mots Saint-Lon-les-Mines 2022-03-12 was last modified: by L’émoi des Mots Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines 12 mars 2022 Landes Saint-Lon-les-Mines

Saint-Lon-les-Mines Landes