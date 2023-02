L’émoi des Mots : rencontre littéraire avec Brian Bouillon Baker Saint-Lon-les-Mines Saint-Lon-les-Mines Catégories d’Évènement: Landes

Landes EUR 10 Rencontre avec Brian Bouillon Baker, auteur du livre “Joséphine Baker, l’Universelle”.

On connaît Joséphine Baker l’artiste, grande star du music-hall. On connaît moins la femme engagée, fervente militante des droits de l’homme, qui fera de sa vie un exemple de tolérance et de fraternité. C’est ainsi que naît la merveilleuse Tribu Arc en Ciel,

composée de ses 12 enfants adoptés aux 4 coins du monde. Brian, l'un de ses fils, nous raconte dans son livre, ses souvenirs d'enfance… Rencontre animée par Dominique Lagarde et Adeline Jondot.

