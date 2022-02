L’émoi des Mots Pouillon Pouillon Catégories d’évènement: Landes

Pouillon

L’émoi des Mots Pouillon, 7 avril 2022, Pouillon. L’émoi des Mots Pouillon

2022-04-07 – 2022-04-07

Pouillon Landes Pouillon Projection du film : Petit Paysan.

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa femme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris la ferme. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclare en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches et ira jusqu’au bout pour les sauver. Alexandre Mambon, comédien originaire de Pouillon, lira en amont de la projection, quelques textes autour du monde paysan. Projection du film : Petit Paysan.

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa femme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris la ferme. +33 6 88 08 27 41 Projection du film : Petit Paysan.

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa femme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris la ferme. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclare en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches et ira jusqu’au bout pour les sauver. Alexandre Mambon, comédien originaire de Pouillon, lira en amont de la projection, quelques textes autour du monde paysan. L’émoi des Mots

Pouillon

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pouillon Autres Lieu Pouillon Adresse Ville Pouillon lieuville Pouillon Departement Landes

Pouillon Pouillon Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouillon/

L’émoi des Mots Pouillon 2022-04-07 was last modified: by L’émoi des Mots Pouillon Pouillon 7 avril 2022 Landes Pouillon

Pouillon Landes