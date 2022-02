L’émoi des Mots Misson, 22 avril 2022, Misson.

L’émoi des Mots Misson

2022-04-22 20:30:00 – 2022-04-22

Misson Landes Misson

EUR 10 Dominique Babilotte, accompagnée de 4 autres artistes, nous fait voyager au cœur du répertoire de Pierre Perret. Sur scène, les personnages se croisent et s’interpellent au rythme des chansons. Le piano et les 5 voix dévoilent différentes facettes de l’auteur : le Perret tendre, l’engagé, le féministe, le grivois et l’humaniste…

N’hésitez pas, venez partager avec nous une tranche de vie du “Café du Canal”.

+33 5 58 98 21 44

dernière mise à jour : 2022-02-17 par