2023-02-24 20:30:00 – 2023-02-24 22:00:00 Cagnotte

Landes Cagnotte EUR 10 « Le passé… on n’en parlera plus bientôt, mais moi je vous parle d’un passé qui n’est pas si loin, c’est il y a 20 ans ou 30 ans. Il y avait des cafés partout à l’époque, à toutes les portes, tous les 10 mètres, il y avait un café dans le temps ». À travers ce spectacle drôle et poétique, replongez dans l’univers des villages chalossais de 1970 et leurs rues remplies de cafés. Les habitants s’y retrouvent pour partager une chopine, faire une partie de manille ou pour papoter tout simplement. Marcelle tient le café, elle aime le contact avec les gens et ils le lui rendent bien.

Une création du collectif Sac de Billes .

Organisé dans le cadre de l'émoi des Mots, par l'association l'atelier du mot. Réservation conseillée.

